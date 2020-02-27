Новосибирск, , 06:33 — REGNUM Тепличные овощи в Новосибирской области подорожали из-за оттока продукции на Дальний Восток, куда из-за коронавируса не поставляются товары из Китая, заявил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

«В свете последних событий, цена поднялась. Это произошло как раз в связи со вспышкой коронавируса в Китае, и, как мы понимаем, Дальний Восток полностью потреблял тепличную продукцию с территории Китая. Сейчас они пришли к нам, потому что наиболее крупные комплексы здесь, в Новосибирске, — цитирует ТАСС Лещенко. — Если бы не было этого форс-мажора, у нас бы было довольно гармоничное соотношение спроса и предложения по тепличным овощам. С учётом вывоза продукции на восток сейчас возник определённый дисбаланс».

Лещенко заявил, что решать этот вопрос планируется через поставки в регион продукции из Узбекистана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в Новосибирской области выросли цены производителей сельскохозяйственной продукции — по сравнению с декабрём 2019 года на 3,2%.

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