Лондон, , 05:55 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $52 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на утро 27 февраля. На 05:07 (мск) фьючерсы на нефть Brent с поставкой в апреле подешевели более чем на 1,64% — до $51,94 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне в конце декабря 2018 года.

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