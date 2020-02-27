Якутск, , 05:44 — REGNUM Депутаты Якутии приняли в первом чтении законопроект об установлении новых норм в предоставлении жилья детям-сиротам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания республики.

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Всего в Якутии детей-сирот старше 23 лет, которые нуждаются в жилье, 443 человека. По обсуждаемому законопроекту предлагается ввести нормы: от 38 до 44 кв. метров в многоквартирных домах. По СНиПом рекомендуется площадь социального жилья от 28 до 44 кв.м. Новую норму вводят из-за того, что в Якутии площадь однокомнатных квартир в новостройках, как правило, от 38 кв.м.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае в 2020 году будут выдавать сертификаты для обеспечения детей-сирот жильём. Условие получения: семья, работа и достижение возраста в 23 года.