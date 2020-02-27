Хабаровск, , 05:07 — REGNUM ТОП-менеджеры металлургического завода «Амурсталь» уволились и получили многомиллионные «золотые парашюты» — размером с десятилетний заработок обычного работяги.

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Как сообщило ИА ДВ-Новости, ТОП-менеджмент металлургического гиганта «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре, где новый собственник начал наводить порядок и разбираться в миллиардных долгах, уволился. Согласно условиям, прописанным в контрактах, представители теперь уже бывшей дирекции получат огромные выплаты — так называемые «золотые парашюты».

Так, Генеральный директор «Амурстали» Сергей Кузнецов, который также является депутатом Законодательной думы Хабаровского края (ЛДПР), при увольнении, согласно контракту, получает 3,5 млн рублей. Это зарплата среднестатистического рабочего «Амурстали» за 10 лет. Первый заместитель гендиректора завода Сергей Зюбр, он же вице-спикер регионального парламента (ЛДПР) получает 2,5 млн рублей. Порядка 1,5 — 1,6 млн получают при увольнении замы по безопасности и экономике.

Как сообщил источник агентства на заводе, 28 февраля на «Амурстали» должны получить зарплату 3,2 тыс. заводчан. Каждый из уволившихся ТОП-менеджеров получает «золотой парашют» в размере восьми среднемесячных зарплат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее акции единственного на Дальнем Востоке металлургического гиганта «Амурсталь» принадлежали московскому бизнесмену Павлу Бальскому (50%), супруге губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Ларисе Стародубовой (25%), давнему деловому партнёру губернатора Николаю Мистрюкову (25%). Некоторое время назад Павел Бальский публично заявил, что его фактически отстранили от управления заводом дела у которого, между тем, идут всё хуже и хуже. Позднее силовики провели серию обысков в офисах ГК «Торэкс», в которую входит «Амурсталь». Позже был арестован Николай Мистрюков по подозрению в убийствах и покушении на убийство. Мистрюков продал свои акции Бальскому. Павел Бальский стал владельцем 75% акций. Он и его помощники прибыли на завод и потребовали смены генерального директора. Противостоять этому активно пыталась Лариса Стародубова, но Арбитражный суд её требования отклонил. Представитель Бальского заявил, что на «Амурстали» зарабатывали все, кроме завода. Минпромторг РФ направил в ФСБ и МВД обращение с просьбой проверить, имела ли место на «Амурстали» попытка преднамеренного банкротства.