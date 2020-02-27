Казань, , 04:12 — REGNUM Арбитраж Татарии 16 марта 2020 года рассмотрит заявление финансового управляющего обанкроченного экс-министра финансов республики, бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Елена Рогожкина оспаривает решение о ликвидации ООО «ТФБ Стратегия», которое полностью принадлежит должнику Мусину, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Попытку оспорить решение единственного владельца ООО управляющий предприняла ещё в 2019 году, но несколько инстанций ей отказали. Между тем определением Верховного суда РФ от 23.12.2019 года решения отменены, а заявление «направлено на новое рассмотрение».

По данным ЕГРЮЛ, компания учреждена в марте 2014 года для консультирования по вопросам коммерческой деятельности. Компания на сегодня — банкрот, конкурсный управляющий с февраля 2019 года — Ринат Юнусов. До этого было принято решение о ликвидации ещё ряда активов бывшего банкира.

Напомним, Роберт Мусин по заявлению обанкроченного «Татфондбанка» является банкротом с 25 июля 2018 года, пройдя через процедуру реструктуризации. ТФБ числится среди основных кредиторов бывшего депутата Госсовета и экс-главы правления банка. В конце февраля 2020 года также поступило требование конкурсного управляющего ТФБ о включении в реестр кредиторов Мусина суммы свыше 141,39 млрд рублей. Она сопоставима с 52% доходов регионального бюджета-2020. В целом же у самого ТФБ долги перед более 18 тыс. кредиторами превышают 167 млрд рублей.

Роберт Мусин также проходит фигурантом уголовных дел, связанных с манипуляциями в банке.