Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Рынки ценных бумаг восстановятся после падения из-за ситуации с коронавирусом, заявил президент США Дональд Трамп, 26 февраля на брифинге.

«Экономика сильна, потребители сильнее, чем когда-либо. Вот почему наши дела лучше, чем у остальных, и были лучше и до вируса», — отметил Трамп.

Как передавало ИА REGNUM, ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой биржи демонстрировали серьезное падение два дня подряд — 24 и 25 февраля. 26 февраля ситуация несколько поменялась — индексы либо уменьшили падение, либо несколько подросли.

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