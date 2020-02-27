Симферополь, , 03:59 — REGNUM Арбитраж Крыма прекратил производству по иску ООО «Ялтинский зоопарк «Сказка» к министерству имущественных и земельных отношений региона о предоставлении в аренду крупного земельного участка в городе Белогорске. Владелец зоопарка Олег Зубков (фигурант скандала с сафари-парком «Тайган») отказался от своих претензий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Изначально истец требовал признать отказ от предоставления в аренду 324 746 кв. м земли незаконным и обязать подписать договор.

«Суд установил, что отказ от заявления в рамках данного дела не нарушает прав других лиц, следовательно, отсутствуют препятствия для его непринятия», — отмечается в определении суда.

Земельный иск к минимуществу Крыма был подан в середине декабря 2019 года.

Напомним, зоопарк создан в 1990 году, а его директором и собственником является Олег Зубков, который проходит фигурантом скандала по сафари-парку «Тайган». Последний был временно закрыт судом из-за выявленных нарушений. Кроме того, имелись к юрлицу и вопросы по налогам.