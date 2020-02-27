Москва, , 03:48 — REGNUM Нефтегазовая компания «РуссНефть» сообщила о сокращении доли голосующих акций, составляющих её уставный капитал, одной из российских компаний. Сведения об этом размещены на сайте раскрытия информации, передаёт ИА REGNUM.

В ПАО «Нефтегазовая компания «РуссНефть» компания «Ай Кью Джи Управление Активами» (Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО НПФ «САФМАР») снизила долю участия с 18 282 595 голосов или 6,22% до 12 082 595 голосов (4,11%).

АО «Ай Кью Джи Управление Активами» является управляющей компанией, которая работает на рынке с 2010 года. Уставный капитал компании — 107 млн рублей.

Компания «Русснефть» входит в десятку крупных российских компаний по объёму добычи углеводородов. Микаил Гуцериев — основной владелец группы «САФМАР» — входит в совет директоров нефтекомпании в должности председателя. Гуцериев на сайте компании также указан, как основатель ПАО, созданного в 2002 году. В совет директоров входит и Саид Гуцериев. Президентом «Русснефти» является Евгений Толочек, который в 2007—2014 годы был руководителем ОАО «Самараинвестнефть».

На 31 декабря 2019 года в списке крупных акционеров ПАО указана компания Rambero Holding AG (Швейцария) с долей 23,46%.