Москва, , 02:09 — REGNUM Сохранить действующие в России требования к составу пива после вступления в силу техрегламента Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции» попросили в Союзе российских пивоваров (СРП). Соответствующее письмо пивовары направили в Минфин РФ.

Сегодня в России действует норма, в соответствии с которой на зерно можно заменить до 20% солода. Указанный техрегламент позволит пивоварам заменять зерном до 50% солода. Такое послабление, отмечает председатель правления СРП Даниил Бриман, приведет к нездоровой конкуренции на рынке и снизит качество выпускаемого пива.

«Просим вас сохранить допустимый объем заменяемого солода не более 20% для пива, согласно действующему российскому законодательству, и не более 30% для пива специального», — объясняет он в письме.

Ранее Союз российских пивоваров попросил у Минфина ввести минимальную розничную цену на пиво. Такая мера, считают в ассоциации, позволит снизить объемы нелегального рынка пива и потребление некачественного алкоголя.

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