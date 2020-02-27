Рига, , 01:07 — REGNUM Кабинет министров Латвии 26 февраля поддержал предложения межведомственного координационного Центра и утвердил Национальный план развития Латвии на 2021 — 2027 годы (NAP2027), пишет портал LSM.

План был поддержан членами правительства единогласно, но министры юстиции Янис Борданс, сельского хозяйства Каспар Герхардс и экономики Ральф Немиро оставили в документе свои особые мнения.

NAP2027 предусматривает инвестировать в экономическое развитие ЛР за семь лет 14,5 млрд евро, львиную часть которых, предполагается, предоставит Еврокомиссия. План ставит четыре стратегические задачи — снижение социального неравенства, социальное доверие, рост доходов и производительности, а также региональное развитие. Согласно дальнейшей процедуре документ поступает на рассмотрение парламента.

ИА REGNUM уже сообщало, что предыдущий семилетний план развития — NAP 2020 по оценке межведомственного координационного Центра выполнен в данный момент на 61%.