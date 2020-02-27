Бишкек, , 00:34 — REGNUM Из-за нерасторопности чиновников, Киргизия недополучила около $7 млрд — $8 млрд (454,4 млрд — 519,3 млрд рублей) кредитов и грантов. Об этом заявил министр экономики Санжар Муканбетов, выступая на семинаре по «зеленой экономике» и вопросам изменения климата, передает «Tazabek».

По словам главы ведомства, причиной тому стала нерасторопность местных чиновников, которые не предоставляют правительству вовремя информацию о проектах, предусматривающих предоставление внешней помощи.

Также Муканбетов отметил, что теперь в Киргизии к реализации проектов по «зеленой экономике» будут привлекаться в том числе и частные организации.