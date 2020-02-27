Бишкек, , 00:14 — REGNUM Мэрия столицы Киргизии намерена приобрести партию из 100 автобусов, работающих на компримированном природном газе или на сжиженном газе. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского муниципалитета сегодня, 26 февраля.

Городские власти уже объявили тендер и рассчитывают потратить на обновление муниципального автопарка около 650 млн сомов (604,1 млн рублей).

Основные требования, предъявляемые к приобретаемым автобусам — они должны быть 2020 года выпуска, вместимостью более 70 человек и иметь не менее 26 сидячих мест.

Также автобусы должны быть полунизкопольными или низкопольными, оснащены пандусами и площадкой для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что на балансе муниципального пассажирского автотранспортного предприятия столицы Киргизии имеется 477 автобусов, из которых только 190 находятся в технически исправном состоянии. Ежедневно на линию выходят до 135 автобусов по 12 маршрутам.

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