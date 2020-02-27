Душанбе, , 00:13 — REGNUM Власти Таджикистана получат от Азиатского банка развития (АБР) технический грант в размере 750 тыс. долл. Деньги предназначены для проведения реформ в стране, которые в последующем помогут правительству в программе по улучшению финансового сектора и фискального управления.

Предполагается, что за счёт выделенных средств, власти страны смогут разработать и реализовать ряд программ по повышению стабильности банковского сектора, а также обеспечить благоприятные условия для развития финансового сектора.

Техническая помощь также позволит укрепить потенциал ключевых госучреждений, связанных как с налоговым управлением, так и с развитием финансового сектора страны.

По информации представительства АБР в Таджикистане, реализацией технической помощи будут заниматься сразу три ведомства: Нацбанк Таджикистана, Налоговый комитет и министерство финансов страны.

Напомним, на сегодняшний день АБР предоставил Таджикистану более 1,8 млрд долл., из которых 1,3 млрд долл. — грантовые средства.