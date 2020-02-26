Рига, , 23:15 — REGNUM В Латвии в период с 2020 по 2022 годы будет выделено 4,5 млн евро на модернизацию системы государственного кадастра недвижимости. Об этом пишет портал Dienas Business.

По данным журналистов, из этой суммы 675 000 евро потратит латвийское правительство, а 3 825 000 евро Европейский фонд развития регионов (ERAF). Цель модернизации — сделать услуги Кадастра недвижимости более доступными населению, интегрировать его в единую систему электронной подписи, гарантировать регулярное обновление данных.

В результате, по заявлению государственного секретаря министерства юстиции Латвии Райвиса Кронберга, нагрузку административных платежей для населения можно будет снизить на 1,59 млн евро.

В этом году дотации госбюджета на модернизацию системы составят 18 000 евро, в 2021 г. — 324 750 евро, в 2022 г. — 332 250 евро.