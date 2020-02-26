Рига, , 22:45 — REGNUM Latvijas Krājbanka и PNB банк, признанные ранее неплатёжеспособными, остались должны латвийскому государственному гарантийному Фонду вкладов более 420 млн евро. Об этом пишет портал Diena.lv.

По данным журналистов, задолженность Latvijas Krājbanka составляет 173,4 млн, PNB банка — 248,2 млн евро. Напомним, по данным латвийской Комиссии по рынкам финансов и капитала (FKTK), из-за этой задолженности в фонде гарантированного возмещения вкладов почти нет средств.

В данный момент все накопления Фонда составляют всего 25,3 млн евро.