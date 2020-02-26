Ташкент, , 22:30 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 февраля провел совещание по вопросам реформирования государственного предприятия «Навоийский горно-металлургический комбинат» (НГМК), сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

НГМК является крупнейшим промышленным предприятием страны. Он добывает золото, уран, редкие металлы, производит сырье для промышленности стройматериалов и станкостроения, широкий ассортимент потребительских товаров. На долю комбината приходится 10% всей производимой в Узбекистане промышленной продукции и 18% доходов бюджета. На предприятии трудятся более 54 тысяч человек.

По объему сырьевых ресурсов Навоийский горно-металлургический комбинат занимает третье место среди мировых производителей золота. Однако стоимость его активов намного меньше аналогичных зарубежных компаний.

«Так, в настоящее время балансовая стоимость НГМК оценивается в 1,3 миллиарда долларов, тогда как рыночная цена иностранных предприятий такого уровня составляет 11 миллиардов долларов. В связи с этим планируется преобразование комбината в современную компанию», говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, государством принимаются комплексные меры в этом направлении. В частности, последовательно реализуется Программа развития Навоийского горно-металлургического комбината до 2026 года.

«В ее рамках в период 2017—2019 годов были введены в строй восемь объектов стоимостью 1,2 миллиарда долларов. В результате за последние три года объем добычи золота вырос на 2,5%, серебра — на 37%», отмечается в документе.

На совещании указано на необходимость доведения объема производства на предприятии до 94 тонн к 2026 году, реализации для этого 40 проектов на сумму 4 миллиарда долларов, в том числе по освоению нового месторождения проектной стоимостью 525 миллионов долларов.

Подчеркнута важность оценки на основе международных стандартов и отражения на балансе предприятия золотого запаса комбината в размере 3,7 тысячи тонн.

«Перед Государственным комитетом по геологии и министерством финансов поставлена задача перевести оценку запасов и финансовую отчетность на международные стандарты. Отмечена важность подготовки отчетов о запасах месторождений и их состоянии, данных по проектам добычи в соответствии с Австралийским кодексом (JORC Code)», говорится в сообщении.