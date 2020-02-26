Астрахань, , 22:15 — REGNUM В Астраханской области суд отклонил вторую апелляционную жалобу ООО «Рыбодобывающее предприятие «Дружба», которое обвиняется в незаконном вылове рыбы. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Ранее с предприятия взыскали почти 11 миллионов рублей за нарушения правил рыболовства. В 2018 году на судне компании нашли более 2,3 тыс. экземпляров рыб, не предусмотренных квотой. Причинённый нарушениями ущерб составил более восьми миллионов рублей.

Первую апелляцию суд уже отклонил. Всего рыбодобывающее предприятие должно возместить более 19 миллионов рублей.

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