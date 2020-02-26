Лондон, , 21:55 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $53 за баррель. Об этом свидетельствуют данные вечерних торгов 26 февраля.

На текущий момент фьючерсы на нефть Brent с поставкой в апреле подешевели более чем на 3% относительно уровня открытия торгов — до $52,62 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне в начале января 2019 года.

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