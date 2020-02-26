Курск, , 21:46 — REGNUM В бюджет города Курска вернули более 900 тысяч рублей, необоснованно выплаченных подрядчику за несуществующую дорожную разметку. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Городской департамент строительства и развития дорожной сети принял и оплатил работы по дорожной разметке в Железнодорожном округе, которые на самом деле подрядчик не проводил. Стоимость работ составила более 920 тысяч рублей.

Также выяснилось, что в муниципальных контрактах не в полном объеме предусматривались замена и установка дорожных знаков, ограждений, участков разметки, поэтому часть дорог не соответствует требованиям ГОСТа.

В прокуратуре сочли, что бюджет потерял средства из-за формального подхода городских чиновников к приёмке работ по муниципальному контракту и отсутствия контроля за его исполнением. Главе города внесли представление.