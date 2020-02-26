Тверь, , 20:38 — REGNUM Тверская область начинает консолидировать электросетевые активы — в числе первых среди регионов РФ. Вопросы консолидации электросетевых активов обсуждались на совещании, которое состоялось 26 февраля в городе Кимры с участием губернатора Тверской области Игоря Рудени, председателя правления, генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского и заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» Манвела Мажонца, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

«Для нас и других субъектов Российской Федерации это будет знаковое решение, потому что повысится управляемость, повысится эффективность. Это поможет минимизировать издержки. Но самое главное, у нас появится один вертикальный центр управления энергосистемой нашей страны и нашего региона», — отметил на совещании губернатор Игорь Руденя.

По словам Павла Ливинского, Тверская области стала одним из первых российских регионов, в котором поднят вопрос о полной консолидации электросетевых активов. Он также отметил, что «Россети» готовы принимать на баланс электросетевое имущество регионов, в том числе бесхозяйное. На ситуацию с бесхозяйными сетями обратил внимание и Игорь Руденя — он отметил, что такие сети в регионе есть, в том числе в Кимрах. Он добавил, что до 20 марта в регионе будет составлен пошаговый план по каждому муниципальному образованию, в который войдут все активы энергосетевого комплекса.

«Мы поставили задачу к середине 2021 года сделать консолидацию всех энергетических активов на территории нашего региона совместно с компанией «Россети», — сообщил Игорь Руденя.

Реализация этих планов, считает губернатор, позволит в том числе успешно работать по реализации нацпроектов: строящиеся в регионе социальные объекты нуждаются в надежном электроснабжении. Также консолидация электросетевых объектов позволит повысить управляемость электрическими сетями и надежность электроснабжения потребителей, снизить аварийность и сократить сроки восстановления электроснабжения жилищного фонда, социальных объектов и предприятий безостановочного цикла. В перспективе власти рассчитывают на повышение инвестиционной привлекательности территорий в целом.

После совещания глава региона и руководитель «Россетей» встретились с жителями города Кимр и осмотрели трансформаторную подстанцию, которая в настоящее время является бесхозяйным имуществом. Принято решение взять этот объект на баланс компании «Россети», также Павел Ливинский поддержал предложение губернатора о переносе подстанции подальше от жилого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года на круглом столе о развитии электросетевого хозяйства в регионах, который провел министр энергетики РФ Александр Новак в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, Игорь Руденя предложил на федеральном уровне рассмотреть возможность объединения электросетевых активов под управлением единой компании. Добавим также, что в Тверской области с 2018 года реализуется программа ПАО «Россети Центр» по повышению надёжности электроснабжения потребителей Верхневолжья.