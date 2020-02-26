Тверь, , 20:20 — REGNUM Бесхозяйные сети остаются серьезной проблемой электросетевого комплекса, полагает глава ГК «Россети» Павел Ливинский. На сегодняшний день свыше 18,5 тысяч линий электропередачи и трансформаторных подстанций в России не имеют собственника. Группа «Россети» готова брать их на баланс и активно занимается этой работой: в период с 2017 года по всей стране дочерние организации холдинга уже приняли на баланс 4 тысячи подобных объектов, — говорится в сообщении компании.

«Россети»: Свыше 18,5 тыс. бесхозяйных линий электропередач – это проблема «Россети»

«Обращаюсь с просьбой ко всем руководителям муниципалитетов, активнее выявлять бесхозяйные энергообъекты, принимать их в собственность и в дальнейшем инициировать их передачу на баланс предприятий «Россетей». Только такой подход способен обеспечить безопасность эксплуатации и нахождения рядом с линиями и подстанциями, а также гарантировать надежное и качественное электроснабжение российских потребителей», — заявил генеральный директор компании «Россети» в рамках рабочей поездки в Тверскую область.

«Россети»: Свыше 18,5 тыс. бесхозяйных линий электропередач – это проблема «Россети»

Во время визита Павел Ливинский, в частности, встретился с жителями города Кимры, чьи дома получают электричество от «бесхозяйной» трансформаторной подстанции.