Москва, , 19:56 — REGNUM Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках во второй декаде февраля снизилась на 0,04 процентных пункта и составила 5,45%, обновив рекордно низкое значение за всё историю наблюдений с 2009 года. Соответствующие данные приводит 11 февраля пресс-служба Банка России.

Отметим, что показатель последовательно снижается с конца минувшего года. В первой декаде января максимальная ставка по рублёвым вкладам составляла 5,93%, во второй декаде — 5,89%, а в третьей — 5,76%, в первой декаде февраля — 5,49%.

Как уточнили в ЦБ, средняя максимальная ставка рассчитывается на основании показателей десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.