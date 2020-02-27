Тегеран, , 08:48 — REGNUM Вечером 25 февраля Центральный банк Ирана в ходе заседания обсудил планы ЦБ по стабилизации валютного рынка, контролю над уровнем инфляции, стимулированию ненефтяного экспорта и борьбе с недавним решением FATF внести Иран в черный список, сказал губернатор Абдолнассер Хеммати. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 февраля.

На заседании, которое стало девятой очередной встречей главы ЦБ Абдолнассера Хеммати с национальными экономическими экспертами, Хеммати подробно остановился на уровне инфляции в стране, подчеркнув, что падение курса на 20 процентов в следующем иранском календарном году имеет высокую вероятность.

«Хотя следующий иранский год (начнется 20 марта 2020 года) будет трудным, нация сможет охарактеризовать его как успешный благодаря единству и солидарности», ф отметил Хеммати. По его словам, план центробанка на текущий момент заключается в том, чтобы сосредоточиться на поддержании стабильности валютного рынка.

Глава ЦБ также предложил всем экономическим аналитическим центрам высказать своё мнение насчёт того, как увеличить национальное производство, предотвратить несправедливые санкции и стабилизировать рынки.

Напомним, что ранее Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в ходе шестидневного совещания, которое началось 16 февраля, внесла Иран в свой черный список.

FATF представляет собой межправительственный орган, учреждённый в 1989 году. Цели FATF заключаются в установлении стандартов и содействии эффективному осуществлению правовых, нормативных и оперативных мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими связанными с этим угрозами целостности международной финансовой системы.