Тегеран, , 08:48 — REGNUM 26 февраля Всемирная ассоциация производителей стали (WSA) объявила, что производство стали в Иране выросло на 46,7%, что в 20 раз больше, чем в среднем по миру. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Организация в своём заявлении отметила, что Иран произвел 2,895 тыс. тонн стали в январе 2020 года, что свидетельствует о росте на 46,7% по сравнению с показателем предыдущего года производства стали в том же месяце, который составил 1,971 тыс. тонн.

Иран произвел 20 006 200 тонн сырой стали за первые 10 месяцев текущего иранского года (начало 20 марта 2019 года), что показывает рост на 6,8% по сравнению с предыдущим периодом, говорится в отчете министерства промышленности, шахт и торговли Ирана. По данным министерства, Иран произвел 17 585 900 тонн стальной продукции за 10 месяцев, что отражает рост на 9,3%.

Все 64 сталелитейных округа в мире произвели 154 436 000 тонн сырой стали, что показывает рост в 2,1 раза по сравнению с январем 2019 года, который составил 151 228 000 тонн. Китай, Индия, Япония, США и Россия являются соответственно крупнейшими производителями стали в мире.