Минск, , 19:33 — REGNUM Место традиционной пятёрки российских поставщиков нефти в Белоруссию займёт пятёрка других российских компаний, которые дополнят объёмы поставок группы компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева. Об этом сообщает пресс-служба белорусского госконцерна «Белнефтехим».

Новые поставщики начнут обеспечивать сырьём оба белорусских НПЗ уже в марте. Названия компаний не уточняются — как и условия поставок. Известно лишь, что будет задействован нефтепровод «Транснефти».

Известно, что среди поставщиков не будет «Роснефти», на долю которой приходилось около половины нефти из России. В 2019 году Александр Лукашенко потребовал от этой российской госкомпании и других поставщиков отказаться от взимания премии при беспошлинных поставках своей продукции в Белоруссию. Традиционные поставщики ответили отказом и Лукашенко заблокировал подписание контрактов с ними, вследствие чего с начала 2020 года белорусские НПЗ остались без сырья.

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После этого «Белнефтехим» начал поиск «альтернативной нефти» и нашёл таковую в Норвегии — было закуплено 86 тыс тонн с доставкой танкером до литовской Клайпеды и последующей доставкой в Белоруссию по железной дороге. В феврале было куплено 85 тыс тонн российской нефти с перевалкой через тот же порт и доставкой цистернами.

Всего в 2020 году Белоруссия намеревалась переработать 24 млн т нефти. В предыдущие годы два белорусских НПЗ (В Мозыре и Новополоцке) перерабатывали по 18 млн т нефти.

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