Брюссель, , 19:30 — REGNUM Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что блок готов предложить Великобритании «преференции» на своем рынке, но с гарантиями честной конкуренции, 26 февраля сообщает агентство Reuters.

Барнье отметил, что торговое соглашение с Великобританией не сможет быть аналогом сделки ЕС и Канады — Лондон гораздо ближе, и объем торговли Евросоюза и Великобритании гораздо больше.

«Великобритания заявляет, что хочет быть Канадой. Но проблема в том, что Великобритания — это не Канада» , — заявил Барнье в Европарламенте.

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