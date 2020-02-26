Брюссель, 26 февраля 2020, 19:30 — REGNUM Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что блок готов предложить Великобритании «преференции» на своем рынке, но с гарантиями честной конкуренции, 26 февраля сообщает агентство Reuters.
Барнье отметил, что торговое соглашение с Великобританией не сможет быть аналогом сделки ЕС и Канады — Лондон гораздо ближе, и объем торговли Евросоюза и Великобритании гораздо больше.
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