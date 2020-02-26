Лондон, , 19:06 — REGNUM Нефть Brent вернулась к уровню выше $54 за баррель после резкого падения до $53 в ходе торгов 26 февраля.

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent в минусе на 10 центов (0,18%), на отметке $54,16 за баррель. Минимальным значением Brent стали $53,16 за баррель.

Апрельские фьючерсы WTI поднялись на восемь центов (0,16%), до $49,98 за баррель. Марка откатывалась до минимума в $49,01 за баррель.

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