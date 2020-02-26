Нижний Новгород, , 19:06 — REGNUM Гордума Нижнего Новгорода одобрила внесение изменение в бюджет на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили в парламенте.

С учетом изменений, доходная часть городского бюджета увеличится на 179,5 млн рублей, расходная — на 356,4 млн рублей. Дефицит составит 175,6 млн рублей.

Будет выделен межбюджетный трансферт из областного бюджета в размере 200 млн рублей, за счет роста собственных доходов — 60,6 млн рублей, 15 млн рублей будет выделено из резервного фонда на создание детских площадок. 24,306 млн рублей будут выделены городу на обустройство и восстановление 39 памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне, 33 млн рублей — на благоустройство общественных пространств.

После внесения корректировок доходы нижегородского бюджета составят 35,84 млрд рублей, расходы — 35,015 млрд рублей. Образовавшийся дефицит в гордуме назвали расчётным. Ранее глава департамента финансов Юрий Мочалкин говорил, что в соответствии с бюджетным законодательством необходимо увеличить дефицит на сумму остатков средств, сложившихся на счетах города на 1 января 2020 года, который покрывается этим же остатком в полном объеме

ИА REGNUM напоминает, бюджет Нижнего Новгорода был принят со следующими параметрами: по доходам 31,857 млрд рублей, по расходам — 31,855 млрд рублей. В конце января в главный финансовый документ города были внесены изменения, которые регламентировали рост и расходной, и доходной части на 3,7 млрд рублей. При этом сохранялся профицит в размере 1,32 млн рублей, расходы и доходы бюджета составляли 35,6 млрд рублей.