Москва, , 19:05 — REGNUM В авиакомпании «Аэрофлот» считают неуместным давать оценки решению властей об ограничении полётов в Южную Корею. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

«Никакой возможности оценивать обоснованность решений штаба мы не видим. В сложившейся ситуации это совершенно неуместно», — заявили в компании, добавив, что распоряжение властей будет принято к исполнению.

Как передавало ИА REGNUM, в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на период с 1 марта по 1 апреля будут запрещены все полёты из России в Южную Корею за исключением рейсов группы «Аэрофлот».

Генеральный директор S7 Group Антон Еремин назвал данное решение «грубым нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок», которое ударит по конкурентам «Аэрофлота». Он указал на то, что авиакомпания S7 в настоящее время обеспечивает 20% пассажиропотока в Южную Корею.

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