Москва, , 18:57 — REGNUM Авиакомпания S7 Airlines расценивает введение ограничений на полёты в Южную Корею как «грубое нарушение конкуренции на рынке авиаперевозок». Об этом заявил 26 февраля генеральный директор S7 Group Антон Еремин.

Он подчеркнул, что авиакомпания в настоящее время обеспечивает 20% пассажиропотока из России в Южную Корею.

«Запрет на полеты в Южную Корею любым авиакомпаниям, кроме «Аэрофлота» и «Авроры», означает вывод с линии одного из ключевых игроков», — приводит его слова пресс-служба S7.

Еремин отметил, что в авиакомпании «крайне удивлены» и «не видят логических обоснований такого решения».

Напомним, российские власти приняли решение об ограничении авиасообщения с Южной Кореей на период с 1 марта по 1 апреля 2020 года в связи с распространением коронавируса в этой стране.

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