Москва, , 18:54 — REGNUM В столице Чувашии два проблемных дома, где из-за сорванных сроков строительства без жилья остаются свыше 180 дольщиков, планируется достроить при участии Фонда защиты прав дольщиков. Об этом сообщает региональный минстрой по итогам встречи в Москве генерального директора фонда Олега Говоруна и исполняющего обязанности министра строительства Чувашии Александра Герова.

В релизе отмечается, что в 2019 году наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о способе восстановлении прав более 180 участников долевого строительства в Чувашии. Речь идёт о двух проблемных домах в Чебоксарах — по улице Калинина, 83 (застройщик ООО «Победа») и улице Гражданская, 6 (застройщик ООО «Кратонстрой»).

"Два проблемных дома решено достроить. Во II квартале 2020 года рассмотрим вопрос восстановления прав еще более 70 дольщиков дома застройщика «Алза» (микрорайон Соляное)», — цитируют в министерства Олега Говоруна.

Александр Героев уточнил, что дома застройщиков-банкротов «Победа» и «Кратонстрой» региональный фонд республики планирует достроить и ввести в эксплуатацию до конца 2020 года. По его словам, с начала 2019 года в Чувашии сдано 14 объектов с сорванными сроками сдачи, новое жилье получили более 2 тыс. дольщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября 2019 года Арбитражный суд Чувашии признал ООО «Алза» банкротом, открыв конкурсное производство до 5 ноября 2020 года. По данным управления Росреестра, задолженность стройфирмы превысила 40 млн рублей, требования предъявили более 20 организаций. Тогда приводились предварительные данные о том, что компания оставила без жилья свыше 108 дольщиков.

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Напомним, в декабре 2019 года между ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» и республиканским фондом подписаны соглашения о финансировании завершения строительства двух проблемных объектов на общую сумму 380,6 млн рублей.

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