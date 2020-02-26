Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Новые санкции наложили Соединённые Штаты на Ливан, сообщает 26 февраля подразделение американского минфина.

Уточняется, что санкции вводятся в отношении 12 ливанских компаний и троих граждан Ливана.

Напомним, Ливан как союзник Ирана находится под американскими санкциями не первый год.

Вашингтон обычно мотивирует свои антиливанские санкции тем, что компании «виновны» в сотрудничестве с проиранской «Хезболлой».

Читайте ранее в этом сюжете: Ливанский банк Jammal Trust Bank попал под санкции США