Вашингтон, 26 февраля 2020, 18:51 — REGNUM Новые санкции наложили Соединённые Штаты на Ливан, сообщает 26 февраля подразделение американского минфина.
Уточняется, что санкции вводятся в отношении 12 ливанских компаний и троих граждан Ливана.
Напомним, Ливан как союзник Ирана находится под американскими санкциями не первый год.
Вашингтон обычно мотивирует свои антиливанские санкции тем, что компании «виновны» в сотрудничестве с проиранской «Хезболлой».
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