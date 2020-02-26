Нижний Новгород, , 18:44 — REGNUM Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородский области подготовило перечень мостовых сооружений, которые требуется отремонтировать, реконструировать или построить в регионе. Для включения этих мероприятий в федеральный проект «Мосты и путепроводы» национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» перечень направлен в Минтранс РФ, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

По словам губернатора Глеба Никитина, в ремонте или реконструкции нуждаются 75 объектов, пять мостовых сооружений необходимо возвести вновь.

Каждый из указанных в перечне мостов имеет ограничения по движению, часть сооружений расположена на дорогах, которые не имеют дублёра, три моста в настоящее время полностью закрыты, в ряде случаев длина объездного пути составляет до 25 км. Программа строительства и реконструкции мостов сформирована до 2035 года с объемом финансирования в размере 8,48 млрд рублей. Порядок и сроки реализации программы будут определены после утверждения федерального проекта, уточнил Никитин.

Глава областного минтранса Павел Саватеев отметил, что наиболее проблемная ситуация сложилась в Павловском районе, который разделён Окой. В частности, движение в посёлок Тумботино осуществляется по наплавному мосту, который не работает при отсутствии устойчивого ледового покрова. Жителям приходится ездить через Нижний Новгород и Муром, дополнительно проезжая 180 и 230 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области в 2020 году работы будут проводиться на трассах в Нижнем Новгороде, Дзержинске, а также практически во всех районах региона. Наиболее протяженные участки дорог будут отремонтированы в Городецком, Ковернинском, Пильнинском, Семеновском и Ветлужском районах. Четвёртая часть дорог, на которых запланирован ремонт или около 200 км, — это подъездные пути к небольшим населенным пунктам и социальным объектам, а также связывающие населённые пункты дороги. В планы на 2020 год в рамках нацпроекта на территории Нижегородской области включены 189 объектов общей протяженностью 846,74 км.