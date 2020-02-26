Воронеж, , 18:35 — REGNUM АО НПО «Электроприбор-Воронеж» намерено сократить часть персонала до 1 апреля 2020 года, сотрудников предприятия готовы принять в других воронежских компаниях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области 26 февраля. Как уточняется, региональные власти включились в решение проблем предприятия в целях защиты интересов сотрудников.

В пресс-службе правительства уточнили, что, по заявлению собственников «Электроприбора», предприятие находится в тяжелом финансовом положении. Так, с середины 2019 года мощности предприятия были загружены не в полном объёме, причиной стало снижение количества заказов. Также на предприятии заявляют о задержках оплаты выполненных заказов, что, в свою очередь, привело к долгам по уплате налогов. В настоящее время на «Электроприборе» проведена оптимизация избыточных расходов. Также принято решение о сокращении до 1 апреля 2020 года части штатных сотрудников. Сотрудники, задействованные в выполнении текущего портфеля заказов на 2020 год, сохранят работу.

На предприятии обещают провести сокращения в соответствии с трудовым законодательством, а также разработать меры по содействию в трудоустройстве увольняемых сотрудников. К решению последней проблемы подключились власти региона: в крупнейшие промышленные предприятия Воронежской области были направлены запросы о возможном трудоустройстве высвобождаемых работников. На данный момент положительные ответы дали 29 компаний.

Акционерное общество НПО «Электроприбор-Воронеж» было создано как авиаприборостроительный завод в 1956 году, специализировалось на производстве авиационного оборудования для всех видов летательных аппаратов гражданского и военного назначения. На сайте предприятия в числе выпускаемой сегодня продукции указаны одноразовые стаканчики, весовое оборудование, счётчики газа, товары народного потребления.