Шемышейский район, , 18:30 — REGNUM В ходе прокурорской проверки было выявлено, что администрацией Стародемкинского сельсовета обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения осуществляется ненадлежащим образом. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Уточняется, что ряд пожарных гидрантов на территории села Старое Демкино занесены снегом, доступ к ним затруднен. Единственный сотрудник пожарной команды проживает за пределами села, что при отсутствии круглосуточного дежурства увеличивает время прибытия к месту в случае возникновения возгорания.

Также установлено, что ежедневно приостанавливалась подача холодной воды населению на в селе на срок свыше 4 часов.

Прокурор района внес представление главе администрации сельсовета, которое находится на рассмотрении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выяснилось, что в одном из районов области глава администрации сельсовета принял на работу свою супругу на должность оператора газовой котельной. Но при этом он не уведомил представителя нанимателя о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов.