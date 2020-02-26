Москва, , 18:25 — REGNUM Пакистан выплатил России $93,5 млн в качестве задолженности по торговым операциям с бывшим СССР. Об этом сообщили 26 февраля в Министерстве финансов России.

Отмечается, что Москва и Исламабад, таким образом, урегулировали взаимные финансовые требования и обязательства, долг Пакистана полностью погашен.

Напомним, в декабре минувшего года заместитель министра финансов России Сергей Сторчак и полномочный посол Пакистана Кази Халилулла подписали договор об урегулировании взаимных финансовых требований.

До этого Исламабад блокировал соглашение о погашении обязательств перед СССР из-за встречных претензий к Москве, которые сторонам удалось урегулировать месяцем ранее.

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