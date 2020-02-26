Москва, , 18:17 — REGNUM В России необходимо ввести специальные меры для постепенного сокращения использования пластиковой посуды. Об этом 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил генеральный директор ГК «Мое Лето» Вагиф Бикулов.

«Экологическая безопасность становится общей европейской тенденцией, которая теперь актуальна и для России. Все осознали вред неразлагаемой упаковки для природы и активно ищут ее замену», — заявил Бикулов.

В качестве экологичного аналога производители стараются использовать картонную или бумажную упаковку. Другая альтернатива — комбинированная упаковка (картон в сочетании с пластиком), которая разлагается примерно на 95%.

«Подобная упаковка подходит тем производителям, которые постепенно переходят на экологичное производство, но пока ещё не готов платить за полностью биоразлагаемые материалы. Такая упаковка активно используется на рынке ФРОВ: гибкие решения во флоупаке, новые лотки из пульпокартона с трейсилом или трейсила со стрейч-пленкой. Уже есть значительные успехи в разработке экологичной упаковки и посуды, которые аналогичны или превосходят пластик по прочности, однако в современных реалиях их изготовление обходится примерно в 2−2,5 раза дороже привычной пластиковой продукции», — указал Бикулов.

В то же время проблема заключается в нехватке промышленного оборудования, которое обеспечивает автоматизацию использования эко-упаковки, продолжил он.

«Уровень автоматизации растёт на отдельных участках, но при этом единых комплексных решений не хватает. На сегодняшний день мы видим, что производители оборудования не готовы предоставить комплексный экспертный подход с анализом возможностей теплиц и стандартов работы розничных сетей, а также выработкой итогового наиболее эффективного решения для заказчика», — отметил Бикулов.

«Отказаться полностью от пластиковой посуды без ущерба для бизнеса невозможно. Поэтому необходимо экономическими методами стимулировать сокращение использования пластиковой посуды на 10%-20% в год, чтобы естественным путём через 5 лет полностью перейти на экологичную упаковку», — добавил он.

Как сообщали «Известия», депутат Госдумы Сергей Боярский и президент Фонда окружающей среды «Территория мир» Анастасия Кацубо ранее обратились к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с предложением разработать поправки, предусматривающие отказ от чрезмерного использования и оборота одноразовой пластиковой посуды и пакетов.