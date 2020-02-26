Москва, , 17:58 — REGNUM Министерство транспорта России обратилось к российским авиаперевозчикам с просьбой оценить потенциальные убытки от возможного закрытия авиасообщения с Италией. Об этом 26 февраля сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в авиаотрасли.

«Минтранс попросил российские авиакомпании проанализировать убытки в случае закрытия авиасообщения с Италией», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, российские власти приняли решение об ограничении на период с 1 марта по 1 апреля авиасообщения с Южной Кореей из-за распространения коронавируса.

При этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что реализовать аналогичные ограничения в отношении Италии будет сложно, поскольку страна является членом Европейского союза.

Роспотребнадзор сегодня рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Южную Корею, Италию и Иран, где наблюдается значительное распространение коронавирусной инфекции.