Курск, , 17:56 — REGNUM В Курской области собираемость платы за вывоз мусора достигла 90% — это самый высокий процент собираемости платежей среди регионов. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

После повторных замеров накопления мусора были утверждены новые нормативы по объёму ТБО для жилых домов и предприятий торговли и определены мусорные площадки. Также была актуализирована территориальная схема обращения с отходами. Были выявлены физические и юридические лица, которые до сих пор не заключили договоры с региональными операторами и не платят за вывоз мусора.

Транспорт региональных операторов подключают к спутниковой навигации, чтобы контролировать их работу. Навигационными устройствами оснащены зоны взвешивания на двух самых крупных полигонах ТКО, находящихся в собственности у региональных операторов ООО «Экопол» и АО «Спецавтобаза по уборке города Курска». Они передают данные о массе доставленных отходов.

В ноябре 2019 года Курская область попала в «чёрный список» регионов, в которых возможен мусорный коллапс из-за плохой работы регионального оператора. Сейчас, по данным властей, такой угрозы больше нет, и работа налажена.