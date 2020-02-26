Симферополь, , 17:58 — REGNUM Из-за ошибок в проекте строительства канализационного коллектора глубокого заложения власти Симферополя могут не освоить более 2,2 млрд рублей ФЦП. Об этом 26 февраля на оперативно-хозяйственном совещании в администрации города заявила начальник департамента капитального строительства Алла Кудряшова.

«Средства за счёт федерального бюджета — 2,242 млрд рублей предусмотрены на строительно-монтажные работы канализационного коллектора по ФЦП. На сегодняшний день есть проблема в части прохождения экспертизы проектной документации и, соответственно, сметной в Главгосэкспертизе по причине отсутствия первого и второго, как оказалось, этапов технологического и ценового аудита, который положен по таким объектам», — отметила Кудряшова.

По её словам, департамент капстроительства будет ходатайствовать о пересмотре кассового плана, поскольку запланированные работы связаны не с ежемесячным исполнением неких показателей, а имеют более долгий технологический цикл.

«Мы физически не сможем освоить эти деньги, распределяя их равными долями, исходя из месячного кассового плана», — добавила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, проект 17-километрового канализационного коллектора глубокого заложения стоимостью около 10 млрд рублей предусматривает создание 31 строительной площадки. Подрядчик строительства «Тоннельгеострой» планировал приступить к полноценным работам в конце марта 2020 года.

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