Симферополь, 26 февраля 2020, 17:58 — REGNUM Из-за ошибок в проекте строительства канализационного коллектора глубокого заложения власти Симферополя могут не освоить более 2,2 млрд рублей ФЦП. Об этом 26 февраля на оперативно-хозяйственном совещании в администрации города заявила начальник департамента капитального строительства Алла Кудряшова.
По её словам, департамент капстроительства будет ходатайствовать о пересмотре кассового плана, поскольку запланированные работы связаны не с ежемесячным исполнением неких показателей, а имеют более долгий технологический цикл.
Как сообщало ИА REGNUM, проект 17-километрового канализационного коллектора глубокого заложения стоимостью около 10 млрд рублей предусматривает создание 31 строительной площадки. Подрядчик строительства «Тоннельгеострой» планировал приступить к полноценным работам в конце марта 2020 года.
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