Милан, Италия, , 17:45 — REGNUM Если распространение коронавируса в Италии не прекратится до лета 2020 года, ущерб для экономики страны может составить 5−7 млрд евро, с таким прогнозом выступили в среду, 26 февраля, эксперты национальной бизнес-ассоциации Confcommercio.

Под угрозой закрытия находятся 15 тысяч небольших предприятий и 60 тысяч рабочих мест, прежде всего в северных регионах страны, отметили также эксперты.

По данным властей страны на 15:00 местного времени среды, от коронавируса в Италии умерло 12 человек, общее число заболевших — 374. Центром распространения вируса является северный регион Ломбардия (Милан), однако заболевшие есть уже в половине (10 из 21) регионов страны.