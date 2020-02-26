Симферополь, , 17:40 — REGNUM Республика Крым получила от приватизации имущества в 2019 году в два раза больше средств, чем было заранее запланировано. Об этом 26 февраля на сессии Госсовете РК сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина.

«В 2019 году от приватизации в бюджет поступили 2,443 млрд рублей, что на 1,243 млрд рублей больше плановых показателей или на 203% от плана», — отметила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прогнозный план приватизации правительства РФ на 2020 — 2022 годы включили феодосийский судостроительный завод «Море».

Об этом: Правительство продаст крымский судостроительный завод «Море»