Симферополь, 26 февраля 2020, 17:40 — REGNUM Республика Крым получила от приватизации имущества в 2019 году в два раза больше средств, чем было заранее запланировано. Об этом 26 февраля на сессии Госсовете РК сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прогнозный план приватизации правительства РФ на 2020 — 2022 годы включили феодосийский судостроительный завод «Море».
Об этом: Правительство продаст крымский судостроительный завод «Море»