Сургут, Югра, , 17:19 — REGNUM Губернатор Югры Наталья Комарова не считает провальной программу региона «Доступное жильё молодым». Об этом она заявила в ходе встречи с участниками жилищных программ ХМАО 26 февраля 2020 года.

Она выслушала на совещании голодавших в Сургуте 21−23 февраля ипотечниц, которым спустя 8−10 лет пришли иски от «Ипотечного агентства Югры» с требованиями вернуть от 800 тыс. рублей и выше.

Глава региона считает, что каждый случай необходимо рассматривать индивидуально. В ходе общения с протестующими были выявлены вопросы, которые требуют внимания прокуратуры и по которым ещё не было обращений в надзорное ведомство.

Глава Югры согласилась, что не всегда закон учитывает нюансы.

«Историю с итогами проверок «Ипотечного агентства Югры» я не воспринимаю, как безвыходную из круга, а как завершающее звено, на котором надо поставить точку. Не может закон описать каждый случай. И законодатель не может описать каждый случай. Для наибольшего числа людей жилищная программа стала огромной поддержкой. Мне тоже, как должностному лицу, неприятно, что на 100% я не могу ответить позитивно. У меня тоже нет выхода и возможности всем помочь, и распоряжаюсь я не своими личными деньгами. Это ресурсы более миллиона югорчан», — отметила глава региона.

Напомним, ранее на этом же совещании директор «Ипотечного агентства Югры» Евгений Чепель сообщил, что с 2006 по 2019 год договоры о компенсации по кредитной ставке были заключены с 67 тыс. семей, а взыскания по судам ранее полученных от «Ипотечного агентства Югры» денег касаются лишь 1,3% от заключенных договоров.

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