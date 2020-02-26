Сургут, Югра, 26 февраля 2020, 17:19 — REGNUM Губернатор Югры Наталья Комарова не считает провальной программу региона «Доступное жильё молодым». Об этом она заявила в ходе встречи с участниками жилищных программ ХМАО 26 февраля 2020 года.
Она выслушала на совещании голодавших в Сургуте 21−23 февраля ипотечниц, которым спустя 8−10 лет пришли иски от «Ипотечного агентства Югры» с требованиями вернуть от 800 тыс. рублей и выше.
Глава региона считает, что каждый случай необходимо рассматривать индивидуально. В ходе общения с протестующими были выявлены вопросы, которые требуют внимания прокуратуры и по которым ещё не было обращений в надзорное ведомство.
Глава Югры согласилась, что не всегда закон учитывает нюансы.
Напомним, ранее на этом же совещании директор «Ипотечного агентства Югры» Евгений Чепель сообщил, что с 2006 по 2019 год договоры о компенсации по кредитной ставке были заключены с 67 тыс. семей, а взыскания по судам ранее полученных от «Ипотечного агентства Югры» денег касаются лишь 1,3% от заключенных договоров.
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