Москва, , 16:39 — REGNUM Министерство финансов России на аукционе 26 февраля разместило облигации федерального займа (ОФЗ) на 9,082 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 229 с датой погашения 12 ноября 2025 года.

Объём спроса при этом превысил 13,3 млрд рублей. Выручка от размещения составила 9,864 млрд рублей, средневзвешенная цена — 106,6987% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,84% годовых.

Напомним, ранее Минфин сообщал о планах предложить на аукционах в I квартале 2020 года ОФЗ на общую сумму до 600 млрд рублей, в том числе со сроком погашения до пяти лет — на сумму до 150 млрд рублей, сроком от пяти до десяти лет — до 250 млрд рублей, от десяти лет — до 200 млрд рублей.