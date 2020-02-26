Ярославль, , 19:13 — REGNUM В Ярославле большинство предприятий, принадлежащих мэрии города, не сумели разработать и утвердить вовремя планы финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год. Об этом на заседании комиссии по собственности муниципалитета заявил аудитор счетной палаты города Андрей Васильев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Палата проверила порядок составления планов и программ развития в 2019 году на текущий год. Эти планы предприятия должны были сдать до 1 сентября. Но вовремя подготовили документы только 4 организации из 20. По состоянию на 15 января лишь 6 предприятий прошли процедуру согласования плана финансово-хозяйственной деятельности.

Представленные факты удивительны. Например, АО «Яргорэлектротранс» сейчас активно реализует инвестиционное соглашение, при этом городские власти на начало года не согласовали ни план финансово-хозяйственной деятельности, ни программу развития.

«Документация по АО «Яргорэлектротранс» и «ПАТП-1» по обоснованным причинам (отсутствие необходимых разделов плана финансово-хозяйственной деятельности и Программы развития, несоответствие показателя субсидии) была возвращена департаментом городского хозяйства на доработку в организации», — говорится в отчете контрольно-счетной палаты Ярославля.

Интересно, что и планы финансово-хозяйственной деятельности, и программы развития должны утверждаться, по мнению КСП, советами директоров предприятий. В них входят и депутаты муниципалитета. Но в ряде случаев (в том числе в «ЯрГЭТ» и «ПАТП-1») советы директоров по указанным вопросам не проводились.

АО «Волна» и МУП «Управляющая дирекция"на 15 января вообще не сдали планов. Правда, последняя находится в процедуре банкротства.

В самих документах по планированию работы КСП обнаружило немало нарушений. Например оклад директора Ленинского рынка был установлен выше максимума, определенного мэром города. В АО «Вознесенский» оклады главбуха, экономиста и системного администратора превышали оклады гендиректора.

Аудитор контрольно-счетной палаты в своем докладе цитировал Франсуа Ларошфуко: «Можно дать совет, но нельзя дать разум им воспользоваться».

Депутатов муниципалитета возмутило отсутствие на заседании комиссии заммэра по социально-экономическому развитию и директора департамента социального-экономического развития города. Стоит отметить, что мэрия Ярославля не согласилась с выводами аудиторов и представила возражения на итоги отчета. Но депутаты не стали их заслушивать.

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