Москва, , 16:26 — REGNUM Потребительские цены на бензин в России в январе 2020 года выросли в среднем на 0,2%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По информации ведомства, за минувший месяц бензин марки АИ-92 подорожал на 0,3%, марки АИ-95 — на 0,2%, марки АИ-98 — на 0,1%. Цены на дизельное топливо выросли на 0,5%.

При этом, согласно данным Росстата, у производителей бензин в январе подорожал в среднем на 2,1%, а дизельное топливо подешевело на 2%.

В течение месяца снижение потребительских цен на бензин наблюдалось в шести субъектах Федерации. Наиболее заметно цены снизились в Севастополе — на 0,4%.

Рост цен на бензин на 0,3% и более отмечен в 37 субъектах Федерации. Наиболее значительный рост зафиксирован в Сахалинской области — на 1,9%.

В Москве бензин за месяц подорожал на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%.