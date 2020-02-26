Милан, Италия, , 16:17 — REGNUM Распространение коронавируса в Италии может обусловить крайне негативные последствия для экономики страны, заявил в среду, 26 февраля, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Экономика Италии в 2019 году и так перестала расти. Если же в силу последствий коронавируса экономическая деятельность будет блокирована, ВВП может уйти в минус. Властям Италии нужно бороться и за здоровье граждан, и против паники, считает представитель страны в Еврокомиссии.

По данным властей на 14:00 местного времени среды, от коронавируса в Италии умерло 12 человек, общее число заболевших — 374. Центром распространения вируса является северный регион Ломбардия (Милан), однако заболевшие есть уже в половине (10 из 21) регионов страны.