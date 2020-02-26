Пермь, , 16:10 — REGNUM В Пермском крае отмечено падение розничных цен на медицинские защитные маски. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФАС региона.

Ведомство проанализировало результаты недельного (18−25 февраля) мониторинга цен на медмаски. На 25 февраля минимальная цена медицинской маски в розничных аптечных и сетевых продуктовых магазинах составила 1,64 рубля за одну штуку в упаковке, которая включает 50 масок. Максимальная цена реализации — 33 рубля за штуку. Средняя цена в рознице составила 17,32 рублей за маску. На 10 февраля средняя стоимость маски была на уровне 17,55 рубля.

Между тем, на оптовом рынке наблюдается рост цен на индивидуальные средства защиты. Если на 10 февраля одна маска стоила от одного до семи рублей, то на 17 февраля — от 1,76 рублей до 16 рублей за штуку.

Читайте ранее в этом сюжете: Прикамье запаслось медицинскими масками на полтора года