Киев, , 16:06 — REGNUM Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил американскому бизнесу, что закон о продаже земли будет окончательно принят уже в марте.

Об этом чиновник заявил в Вашингтоне в ходе соответствующих переговоров, сообщает 26 февраля государственное информагентство «Укринформ». Источник уточняет, что встреча Качки с бизнесом США была специально организована Американо-украинским деловым советом.

«Апрель — это очень консервативный сценарий для принятия закона, но, конечно, все будет зависеть от скорости работы парламента… Пока депутаты продвигаются в достаточно быстром темпе, а правящая партия настроена решительно на то, чтобы закон был принят без лишних проволочек», — заявил Качка.

ИА REGNUM напоминает, что депутаты Рады рассмотрели более 1,5 тыс. из 4 тыс. правок, поданных к документу после первого чтения. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что на итоговое голосование парламент выйдет лишь во второй половине апреля. Также в партии Зеленского утверждают, что голоса для принятия закона о продаже земли во втором чтении и в целом есть. Кроме того, во фракции рассматривают возможность назначениядополнительных пленарных заседаний Радыдля ускорения процесса, однако конкретных дат еще не называли.

Напомним также, что по планам правительства Украины, рынок земли начнет полноценную работу в октябре 2020 года.