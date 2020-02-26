Москва, , 16:00 — REGNUM Нефтяные цены снизились до минимальных отметок с декабря 2018 года на фоне увеличения числа инфицированных коронавирусом за пределами КНР, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Наибольшие опасения вызывает ситуация в Южной Корее, которая является важным промышленным центром, где производится значительная часть комплектующих, используемых на заводах по всему миру.

Если корейское правительство решит ввести карантин, то к уже имеющимся глобальным проблемам с запчастями, возникшим из-за снижения производственной активности в Китае, добавятся новые.

Данная ситуация заставляет инвесторов опасаться возможного спада в мировой экономике и снижения спроса на топливо. По сравнению с прошлогодними цифрами, китайские НПЗ производят на 25% топлива меньше, около 10 млн баррелей в сутки.

Положение усугубляется тем, что трейдеры воспользовались низкими рыночными ценами, чтобы закупиться дешевым сырьем и теперь испытывают проблемы с нехваткой хранилищ, в результате чего их покупательская активность в ближайшие недели должна снизиться.

26 февраля будут опубликованы данные о запасах сырья в США. Участники рынка ожидают рост объемов в среднем на 2,8 млн баррелей. Если прогнозы сбудутся, то падение нефтяных котировок может ускориться. Нефтяные цены ожидаются вблизи $53 за баррель», — считает эксперт.

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